أشتية: القيادة المصرية تعى ما يقوم به الاحتلال من محاولات لتهجير الفلسطينيين

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن القيادة المصرية تعي تمامًا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من محاولات لتهجير أهالي القطاع من غزة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حذّر منه والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وذلك بعد اتصالات مكثفة أجراها الرئيس محمود عباس معهم ومع معظم قيادات العالم.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له، أن الرئيس الفلسطيني، أوضح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا المخطط الذي ترفضه فلسطين رفضًا تامًا، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قامت بتوزيع السلاح على المستوطنين بهدف قتل الفلسطينيين.