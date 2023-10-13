متاح.. رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاسكندرية والخطوات

مع أول أيام شهر أكتوبر يحرص المواطنين على معرفة رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاسكندرية والخطوات عبر جوجل، وذلك من ضمن عمليات التسجيل التي ستتم منعا للتكدس، وخوفًا من دفع غرامة تأخير.

رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاسكندرية والخطوات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاسكندرية وخطوات التسجيل، لتجنب القراءات العشوائية وتكون للحد من إصدار فواتير كهرباء بشكل مبالغ فيها لاسيما.

ونظرًا لأهمية التسجيل في قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية، فقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإتاحة أمام المواطنين طرق وخطوات الدخول للتسجيل بقراءة عداد الكهرباء إلكترونيا بالمنطقة التي ستدخل في النطاق الجغرافي للمشتركين.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية

يدخل المشترك إلى الموقع الرسمي لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على الإنترنت عبر هذا الرابط من هنا.

الضغط على زر إدخال قراءة عداد الكهرباء.

كتابة الرقم الآلي الموجود في منتصف فاتورة الكهرباء الخاص بالعميل حيث يختلف من منطقة إلى أخرى.

كتابة الرقم القومي واسم العميل بالكامل والمنطقة ثم يتم كتابة تسجيل القراءة والضغط على خانة التسجيل.

القارئ الذكي لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية

تتوافر خاصية أخرى لغير القادرين على إتمام هذه الخطوات، وذلك عبر تحميل التطبيق المجاني “القارئ الذكي لعداد الكهرباء” من خلال “جوجل بلاي” من الإنترنت.

تنفيذ باقي الخطوات والتي تتضمن تصوير إيصال الكهرباء بالهاتف، للتأكد من كون العملية خاصة بمشترك حقيقي والرقم القومي.

ثم اختيار المنطقة والتقاط صورة من قراءة العداد بالموبايل وإرسالها عبر التطبيق حيث لن يتم اعتماد القراءة دون صورة من كاميرا الموبايل.

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