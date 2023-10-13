الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

متاح.. رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاسكندرية والخطوات

قراءة عداد الكهرباء
قراءة عداد الكهرباء

مع أول أيام شهر أكتوبر يحرص المواطنين على معرفة رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاسكندرية والخطوات عبر جوجل، وذلك من ضمن عمليات التسجيل التي ستتم منعا للتكدس، وخوفًا من دفع غرامة تأخير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023

رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاسكندرية والخطوات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالاسكندرية وخطوات التسجيل، لتجنب القراءات العشوائية وتكون للحد من إصدار فواتير كهرباء بشكل مبالغ فيها لاسيما.

ونظرًا لأهمية التسجيل في قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية، فقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإتاحة أمام المواطنين طرق وخطوات الدخول للتسجيل بقراءة عداد الكهرباء إلكترونيا بالمنطقة التي ستدخل في النطاق الجغرافي للمشتركين.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية

  • يدخل المشترك إلى الموقع الرسمي لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على الإنترنت عبر هذا الرابط من هنا.
  • الضغط على زر إدخال قراءة عداد الكهرباء.
  • كتابة الرقم الآلي الموجود في منتصف فاتورة الكهرباء الخاص بالعميل حيث يختلف من منطقة إلى أخرى.
  • كتابة الرقم القومي واسم العميل بالكامل والمنطقة ثم يتم كتابة تسجيل القراءة والضغط على خانة التسجيل.

القارئ الذكي لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بالإسكندرية

  • تتوافر خاصية أخرى لغير القادرين على إتمام هذه الخطوات، وذلك عبر تحميل التطبيق المجاني “القارئ الذكي لعداد الكهرباء” من خلال “جوجل بلاي” من الإنترنت.
  • تنفيذ باقي الخطوات والتي تتضمن تصوير إيصال الكهرباء بالهاتف، للتأكد من كون العملية خاصة بمشترك حقيقي والرقم القومي.
  • ثم اختيار المنطقة والتقاط صورة من قراءة العداد بالموبايل وإرسالها عبر التطبيق حيث لن يتم اعتماد القراءة دون صورة من كاميرا الموبايل.

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خطوات إدخال قراءة عداد الكهرباء

  • يمكن إدخال قراءة عداد الكهرباء عبر الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء وذلك على رقم 121.
  • زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني بشركة توزيع الكهرباء التابع لها.
  • وتحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء، ولاستخدامه بإدخال القراءة الخاصة بك.
  • عبر خدمة تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية من خلال تطبيق هواتف الأندرويد، والمتاح بنطاق شركة القناة وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتي ستضم 11 محافظة.

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