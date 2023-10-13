الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يقدم العزاء فى وفاة القمص سمعان الشيخ

فريد زهران
فريد زهران

قام المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران بتقديم واجب العزاء في القمص سمعان الشيخ بدير الأنبا سمعان بالمقطم.

وعبر زهران عن خالص تعازيه لمحبي الفقيد، معتبرا أنه أحد الرموز الوطنية والدينية المهمة، داعيا بالصبر والسلوان لمحبيه.

وصحب المرشح الرئاسي المحتمل عددا من أعضاء حملته الانتخابية، من بينهم، المهندس أشرف حلمي مدير الحملة، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل وعبدالغني الحايس مساعد رئيس حزب العدل للاتصال السياسي، وجيهان عطا أمينة المواطنة ووائل كمال أمين مساعد المواطنة، والمهندس بهاء ديمتري، عضو المكتب السياسي وأمين محافظة القاهرة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

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المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يستقبل السفير السويدى لدى مصر

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المرشح الرئاسى فريد زهران يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى


 

حملته الانتخابية أشرف حلمي مدير الحملة النائب احمد القناوي مجلس الشيوخ

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