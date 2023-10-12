المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يستقبل السفير السويدى لدى مصر

استقبل اليوم المرشح الرئاسي المحتمل، فريد زهران، وعدد من أعضاء حملته الانتخابية، اليوم الخميس، سفير السويد لدى مصر، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تطرق اللقاء إلى مناقشة العلاقات بين مصر والسويد، ومستجدات الأحداث على الساحة السياسية الداخلية، وتطورات المشهد في منطقة الشرق الأوسط.

حرص فريد زهران، على توضيح رؤيته حول الموقف السياسي، مشددًا على أن مصر هي حجر الأساس في منطقة الشرق الأوسط، وهي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور إيجابي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

حضر اللقاء؛ النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والمهندس باسم كامل، أمين عام الحزب، والدكتور محمد سالم مساعد المرشح للشئون السياسية، والأستاذة مريم عادل أمين الشئون السياسية بالحزب.

كان قد استقبل اليوم، المرشح الرئاسي فريد زهران وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ومرافقيه.

تطرق اللقاء إلى مناقشة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ومستقبل هذه العلاقات، كما ناقش اللقاء الانتخابات الرئاسية الحالية وتطوراتها، والأزمة الاقتصادية الحالية في مصر وسبل الخروج منها، والتعاون المنتظر بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري بالاستثمارات ونقل التكنولوجيا وليس فقط القروض والمنح.