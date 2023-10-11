حملة فريد زهران تعقد اجتماعًا موسعًا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيرى الأول

عقدت الحملة الرئاسية لفريد زهران؛ المرشح الرئاسي، اجتماعًا موسعًا لبحث إطلاق المؤتمر الجماهيري الأول في مسقط رأس فريد زهران في سرس الليان بمحافظة المنوفية السبت القادم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة القادمة للحملة الانتخابية مع اقتراب بداية الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية وفقًا لما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.

حضر الاجتماع أشرف حلمي مدير الحملة الانتخابية، وعبدالعزيز الشناوي نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوي وأميرة صابر المتحدثين الرسميين باسم الحملة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، بالإضافة لمجموعة من قيادات حزبي العدل والمصري الديموقراطي الاجتماعي.



تقدم زهران بأوراق ترشحه بتزكية ٣٠ نائبا من مجلس النواب

وكان قد استكمل المرشح الرئاسي فريد زهران الكشف الطبي صباح الأحد الماضي، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن استعدادات وضوابط تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران بأوراق ترشحة في ذات اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بتزكية ٣٠ نائبا من مجلس النواب.

واختار فريد زهران "الشمس" رمزا له في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جدير بالذكر أن الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كانت قد أعلنت عن موافقتها على ترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية، بعد تصويت في اجتماع طارئ، امتد لعدة ساعات، لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان للحزب أنه حضر الاجتماع- في واقعة غير مسبوقة- ودالة على مدى اهتمام الحزب بالانتخابات، وضرورة اتخاذ موقف موحد بشأن المشاركة فيها من عدمه، 134 عضوًا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143 عضوًا.

وعقد فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرا صحفيا، بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة، لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية.

اليوم آخر موعد للكشف الطبي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، لتقديم طلب توقيع الكشف الطبي، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، الذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر الماضي ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.