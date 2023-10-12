الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء شمال الدلتا" تعلن الانتهاء من تركيب 276 ألف عداد مسبق الدفع

خلال اعمال الجمعية
خلال اعمال الجمعية

كشفت نتائج أعمال مناقشة ميزانية شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم الخميس، عن إجمالي ما تم تركيبه من عدادات مسبوقة الدفع خلال العام المالي 2022 /2023 عدد (275811) عداد منهم (267475) عداد أحادي، ( 8315) عداد ثلاثي، (21) عداد 5أمبير على محولات تيار (لوحة مسبوق دفع) ليصل إجمالي ما تم تركيبة (3013759) عداد مسبوق الدفع بنسبة (62،2%) من إجمالي عدد المشتركين  منهم ( 2914473) عداد أحادي و(98932) عداد ثلاثي 100/5 أمبير و(354) عداد 5 أمبير على محولات تيار (لوحة مسبوق دفع).

ووفق النتائج التي عرضها المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فقد بلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية (55) مركز شحن تغطى جميع الهندسات التابعة للشركة بواقع مركز شحن لكل هندسة، بالإضافة إلى عدد (52) مركز شحن فرعى للتجمعات الكبيرة وعدد (361) وحدة شحن متنقلة.

وفى إطار التيسير على المشتركين وتحسين الخدمة المقدمة تم تفعيل خدمة الشحن عن طريق الهاتف المحمول باستخدام كروت NFC.

زيادة عدد منافذ الشحن وتوفير وحدات شحن متنقلة بجميع المقرات بعدد (175) مقرا بشبكات القرى الواقعة نطاق الشركة وخدمة الشحن بالمنازل للحالات الخاصة وكبار السن في جميع الأوقات والشحن الإلكتروني عن طريق شركات الدفع الإلكتروني (فورى، سهل، بي بلس، خالص)، كما تمت إضافة عدد (41) وحدة شحن متنقلة؛ ليصبح إجمالي عدد وحدات الشحن المتنقلة عدد (361) وحدة.

رفع كفاءة منظومة وحدات الطوارئ، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (1) وحدة توليد كهرباء ديزل قدرة (750ك.وات) وتحويلها إلى كاتم صوت وتحكم رقمي، كما تم إعادة تأهيل عدد (2) محول طوارئ جر سريع قدرة (1000ك.ف.ا).

تم تأهيل محول الطوارئ قدرة (500ك.ف.ا) التابع لهندستي بيلا والحامول- قطاع كفر الشيخ.

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