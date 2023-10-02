الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العاملون بـ"كهرباء شمال الدلتا" يشاركون في مؤتمر دعم وتأييد الرئيس السيسي

خلال الاحتفال
خلال الاحتفال

شارك المهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب‏ لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ولفيف من العاملين بالشركة، في فعاليات المؤتمر الوطني بمحافطة الدقهلية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، استكمالًا لمسيرة التطوير والبناء.

دعم ترشيح السيسي

وذكرت الشركة في بيان لها، أن العاملين شاركوا ‏في تجمع مهيب للمواطنين بمحافظة الدقهلية، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، قبل أن تنضم لها مسيرات الداعم لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي وخوض الانتخابات الرئاسية.

توجَّه العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وعلى رأسهم المهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اليوم الخميس، ورؤساء قطاعات التشغيل: (الشئون الفنية - التجاري - المالي) وجميع رؤساء القطاعات، ومديري العموم نطاق الشركة، لمكتب توثيق الشهر العقاري؛ لتحرير توكيل لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

واجتمع المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم، مع مسئولي شرطة الكهرباء بالمحافظات في نطاق عمل الشركة بمحافظات: الدقهلية، كفرالشيخ، ودمياط.


وحضر الاجتماع كل من العميد سامر حسين مفتش مباحث منطقة وسط الدلتا، والعميد الدكتور مصطفى بدران مفتش مباحث منطقة شرق الدلتا، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات (الشئون التجارية - الشبكات والتحكم - الشئون الفنية) ورؤساء قطاع ( كبار المشتركين - القطاع التجاري بكفرالشيخ  - الشئون القانونية - التفتيش الفني والمالي والتجاري - الجودة - العدادات) ورؤساء القطاعات نطاق الشركة (شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية - ‏كفرالشيخ - دمياط) ومديري عموم (الضبطية القضائية - نظم المعلومات - شئون التعاون مع مرفق الكهرباء -المتابعة).

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