الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اصطدام سفينتين محملتين بالحبوب الروسية والأوكرانية قبالة السواحل التركية

حادث التصادم
حادث التصادم

اصطدمت سفينة محملة بالحبوب اليوم الجمعة بسفينة شحن في بحر مرمرة شمال غرب تركيا.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية فقد لحقت أضرار بالسفينتين ويتم حاليا تحديد مدى الضرر الناجم عن الحادث.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع في بحر مرمرة، وأن إحدى السفينتين كانت متجهة من أوكرانيا إلى إسبانيا والثانية من روسيا إلى إسرائيل.

لا إصابات

من جهتها أعلنت نقابة البحارة الروسية، أن السفينة التي غادرت روسيا تحمل 25 ألف طن من الحبوب، ولا يوجد مواطنون روس بين أفراد طاقمها وأنه لم يتم تسجيل أي ضرر بيئي جراء الحادث.

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بدورها، أعلنت الدائرة العامة لحرس الحدود التركي، أن سفينة شحن قادمة من روسيا اصطدمت بسفينة حاويات قبالة سواحل إسطنبول، وأن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

ونقلت "نوفوستي" عن مصدر في الدائرة العامة لحرس الحدود التركي قوله: إن "سفينة New Legend التي يبلغ طولها 228 مترًا، اصطدمت بسفينة الحاويات Elbsun التي يبلغ طولها 141 مترا، عند رصيف أخيركابي في بحر مرمرة".

وأضاف المصدر: أن "سفينة New Legend ترفع علم هونج كونج وكانت في طريقها من روسيا إلى ماليزيا، وأن سفينة الحاويات Elbsun ترفع علم البرتغال".

وأكد المصدر،  خفر السواحل التركي أنه لم تقع إصابات جراء الحادث، كما لم يتم تسجيل أي أضرار بالبيئة.

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يشار إلى أن إنتاج روسيا وأوكرانيا للحبوب أساسيا للأمن الغذائي العالمي، في وقت أدت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو إلى بلبلة الإمدادات.

وعلقت روسيا مشاركتها في اتفاق حبوب البحر الأسود، الذي وقعته الصيف الماضي مع تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود، حيث انه تم إيقاف التصدير مؤقتًا بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ومنذ انسحاب موسكو من الاتفاق، تسعى كييف لإقامة ممرات بحرية آمنة لتصدير حبوبها ومنتوجاتها الزراعية.

بحر مرمرة اصطدام سفينتين حبوب أوكرانية حبوب روسية أضرار بيئية

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