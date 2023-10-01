ثلاث سفن شحن تغادر موانئ البحر الأسود الأوكرانية

أظهرت قاعدة بيانات "مارين ترافيك" أن ثلاث سفن شحن غادرت موانئ البحر الأسود الأوكرانية اليوم الأحد بعد التحميل، وهي أحدث سفينة تبحر منذ أنشأت كييف "ممرًا إنسانيًا" مؤقتًا بعد انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال نائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف، الشهر الماضي، إن ثلاث سفن شحن تتجه نحو موانئ البحر الأسود الأوكرانية لمزيد من صادرات المواد الغذائية والصلب.

وكان من المقرر أن تقوم ناقلات البضائع السائبة Azara وYing Hao 01 وEneida بتحميل 127 ألف طن متري من المنتجات الزراعية وخام الحديد للصين ومصر وإسبانيا.

وأظهرت قاعدة بيانات MarineTraffic أيضًا أن أربع سفن شحن جديدة دخلت المياه الأوكرانية، وكانت متجهة إلى موانئ البحر الأسود، حددها النظام على أنها أولغا وإيدا وفورزا دوريا ونيو ليجاسي.

وبعد غزوها لأوكرانيا العام الماضي، أغلقت موسكو موانئ البحر الأسود لواحدة من أكبر موردي الحبوب في العالم، فيما وصفته كييف ومؤيدوها الغربيون بأنه محاولة لاستخدام الإمدادات الغذائية العالمية للابتزاز، وقالت موسكو إن الموانئ يمكن استخدامها لجلب الأسلحة.

وأُعيد فتح الموانئ في يوليو 2022 بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا يسمح لروسيا بتفتيش السفن بحثًا عن الأسلحة، وانسحبت موسكو من الاتفاق بعد عام، وأعادت فرض الحصار، قائلة إن مطالبها بشروط أفضل لصادراتها من المواد الغذائية والأسمدة يتم تجاهلها.

مسئول أمريكى: بولندا أول حليف مميز لـ"ناتو" يمنح دعمًا هائلًا لأوكرانيا

وسبق وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية فى البيت الأبيض، جون كيربى، إن بولندا تعد أول حليف مميز لحلف شمال الأطلسى (ناتو)؛ يمنح دعمًا هائلًا لأوكرانيا على العديد من المستويات المختلفة.