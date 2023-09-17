الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. هيئة الموانئ الأوكرانية: وصول سفينتين لتحميل الحبوب إلى البحر الأسود

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

قالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية إن سفينتي شحن وصلتا إلى أوكرانيا، لتصبحا أول سفينتين تستخدمان ممرًا مؤقتًا للإبحار إلى موانئ البحر الأسود، وتحميل الحبوب.

وأعلنت أوكرانيا الشهر الماضي عن "ممر إنساني" في البحر الأسود، للسماح بإبحار السفن العالقة في موانئها منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وتفادي الحصار المفروض عليها بعد انسحاب روسيا من اتفاق كان يتيح لكييف تصدير الحبوب.

وغادرت خمس سفن حتى الآن ميناء أوديسا عبر الممر المتاخم للساحل الغربي للبحر الأسود، بالقرب من رومانيا وبلغاريا.

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