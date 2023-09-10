اتفاقية الحبوب.. انفراجة لأبرز أزمات الحرب الروسية الأوكرانية وكلمة السر بريطانيا

كشف قسطنطين جريدين، باحث في العلاقات الدولية، الخيارات المتاحة أمام أوكرانيا والغرب لإحياء اتفاقية الحبوب بدون روسيا.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إنه ليس إجباري أن تستعيد تلك الاتفاقية بشكل أو بآخر، وأعتقد أن أوكرانيا وحلفائها وجدوا الحلول".

بريطانيا كلمة السر في حل اتفاقية الحبوب

وحول الحلول المطروحة، أكد أن الحل الأول هو مساعدة الطائرات البريطانية والطرف الغربي لمتابعة امن السفن المقلعة من ميناء أوكرانيا، في طريقها إلى الشرق الأوسط عن طريق البحر الأسود.

وتابع: "أجرى اتصال بين الرئيس الأوكراني ونظيره البريطاني، للاتفاق على بعض الخطوات اللازمة، ونعلم الآن أن بريطانيا ستقدم أنظمة الدفاع الإضافيه لحماية منطقة الأوديسا، من الضربات الروسية للبنية التحتية".

وواصل قسطنطين جريدين، باحث في العلاقات الدولية: "الطائرات البريطانية الآن تتابع السفن الأوكرانية وتؤمن طريقها للدول المستهدفة".