تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا وتاريخ مواجهات الفريقين والقنوات الناقلة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا والقنوات الناقلة وتاريخ مواجهات الفريقين، هو ما يشغل اهتمامات جماهير كرة القدم المصرية، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تترقب الجماهير مباراة منتخب مصر وزامبيا والتى تأتى قبل شهر من بداية «الفراعنة» لمشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم والتى تحتضنها أمريكا والمكسيك وكندا 2026.

وخسر منتخب مصر آخر مبارياته الودية أمام تونس بالقاهرة الشهر الماضى، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية

يلتقى منتخب مصر مع نظيره الزامبى فى تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية والتى تحتضن معسكر المنتخب الوطنى حتى السابع عشر من اكتوبر الجارى، فى إطار تحضيرات منتخب مصر لمنافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك، وبطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار فى الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير القادمين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة مصر وزامبيا على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورت اتش دى 1، كما تنقل مجموعة قنوات أبوظبى الرياضية المباراة على الهواء مباشرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا

استقر البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على التشكيل الذى يخوض به مباراة اليوم والذى يضم كلا من..

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر ومحمد حمدى فى الدفاع

حمدى فتحى ومحمد الننى وأحمد سيد زيزو فى وسط الملعب

محمد صلاح وتريزيجيه أو «عمر مرموش» ومصطفى محمد فى الهجوم

تاريخ مواجهات منتخب مصر وزامبيا قبل مباراة اليوم

قبل مباراة اليوم ألتقى منتخب مصر مع نظيره الزامبى 22 مرة، حقق منتخب مصر الفوز فى 11 مباراة وخسر فى ست مباريات وتعادل المنتخبين فى خمس مباريات.

وسجل منتخب مصر فى شباك زامبيا 36 هدفًا، واستقبلت الشباك المصرية 25 هدفًا.

وتعود أول مباراة جمعت بين مصر وزامبيا لبطولة الامم الأفريقية 1974، ويومها حقق «الفراعنة» الفوز ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما كانت اخر مباراة فى أكتوبر عام 2015 فى مباراة ودية فاز فيها منتخب مصر بثلاثية نظيفة، حملت توقيع أحمد حسن كوكا هدفين وعمرو جمال هدفًا.

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