بسبب قطعة أرض.. مقتل مواطن فى مشاجرة بالأقصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار ناري بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصاب.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (سائقين "أحدهما مُصاب برش خرطوش وتوفـى عقب وصوله للمستشفى") طرف ثان عاطلين "أحدهما مصاب بجرح بالجبهة" جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات على قطعة أرض، قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما باستخدام سلاح أبيض وسلاح ناري محدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.