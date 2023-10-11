قنا: مقتل شاب بطلقات نارية في الصدر والبطن بمركز دشنا

أُصيب شاب بطلقات نارية في الصدر والبطن، اليوم الأربعاء، في ظروف غامضة داخل قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف وذلك لسرعة نقل المصاب للمستشفى لسرعة تلقي العلاج اللازم.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شاب بطلقات نارية في قرية السمطا في دشنا شمالي محافظة قنا.

وبعد الفحص تبيّن إصابة "حمادة ع.م"، يبلغ من العمر 35 عامًا، طلق ناري في الصدر والبطن، داخل نجع الجامع، قرية السمطا مركز دشنا، تم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

الأمن يكثف جهوده

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان العثور على المصاب داخل قرية السمطا التابعة لمركز ومدينة دشنا شمالي محافظة قنا، فيما قد بدأت في تكثيف جهودها لكشف تفاصيل وغموض الواقعة وإلقاء القبض على المتهم في الواقعة الأليمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، والتي بدأت في سماع أقوال شهود العيان من أهالي قرية السمطا فيما قد فرضت كردونا أمنيا داخل القرية وذلك لضبط المتهم في الواقعة قبل هروبه من قبضة رجال الأمن في مركز دشنا شمال قنا.