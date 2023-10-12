الرئيس الإسرائيلى: حماس أطلقت 5000 صاروخ فى اتجاهنا

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، إن قصف بلاده على غزة هو رد يكفله القانون الدولي.

وأضاف هرتسوغ، وفقًا لما نقلته فضائية "العربية": "الوضع مأساوي ومؤلم والرهائن يعيشون كابوسًا، نطالب العالم بالوضوح الأخلاقي أمام ما حصل في إسرائيل"، مؤكدًا أن جيشه يواصل هجماته على مراكز القرار والقيادة لحماس في غزة.

وتابع أن هناك 5000 صاروخ على الأقل أطلقت باتجاه إسرائيل، مستطردًا: "كان بوسع مدنيي غزة أن ينقلبوا على حماس".

84 % من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسئولية الإخفاق

وأفاد استطلاع حديث للرأي في إسرائيل بأن 84% من الإسرائيليين يحملون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسئولية الإخفاق في غزة.

ووفقًا للاستطلاع، فقد طالب 56% من الإسرائيليين بإقالة نتنياهو، بينما طالب 52% من الإسرائيليين بإقالة وزير الدفاع جالانت.

ووفقًا للاستطلاع، فإن 59% من الإسرائيليين لا يثقون في قدرة الحكومة على إدارة الحرب.

استشهاد 1203 فلسطينيين وإصابة 5700 فى غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقالت وزارة الصحة: "لقد وصلت حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلًا و180 جريحًا في الضفة الغربية المحتلة".

وقال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور يوسف أبوالريش، في وقت سابق اليوم: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالي 5600".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي: "جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".

واستشهد 30 فلسطينيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، اليوم الخميس، مع تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في قصف صاروخي إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

قصف إسرائيلي مستمر

وأوضحت المصادر أن 15 آخرين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا فوق رءوس ساكنيه في شمال قطاع غزة.