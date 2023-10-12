بلدية غزة: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مناطق سكنية عديدة إثر القصف الإسرائيلى

كشف المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، آخر التطورات في قطاع غزة بعد استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، كل المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء ومنع دخول المساعدات الإغاثية للقطاع.

قطع إمدادات الكهرباء والمياه

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن البلدية في حالة انعقاد دائم وتعمل وفق خطة طوارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد ارتكابه كوارث إنسانية تضرب بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط، بجانب قطع إمدادات الكهرباء والمياه ومنع توفير الخدمات الأساسية.

وأضاف "مهنا" أن هناك نقصا حادا في كمية المياه التي تصل إلى منازل المواطنين في غزة، خاصة بعد تعطل آبار المياه لانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود، محذرًا من كوارث بيئية وصحية وانتشار الأمراض حال توقف محطات ضخ المياه عن العمل، وتوقف محطات الصرف الصحي هي الأخرى عن العمل، وتسرّب مياه الصرف إلى البحر.

وأضاف المتحدث باسم بلدية غزة أنه تم انقطاع الاتصالات عن العديد من المناطق السكنية في قطاع غزة، بالإضافة إلى انقطاع شبكة الإنترنت عن مناطق سكنية عديدة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في غزة.