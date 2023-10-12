الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلدية غزة: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مناطق سكنية عديدة إثر القصف الإسرائيلى

غزة: انقطاع الاتصالات
غزة: انقطاع الاتصالات والإنترنت

كشف المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، آخر التطورات في قطاع غزة بعد استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، كل المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء ومنع دخول المساعدات الإغاثية للقطاع.

قطع إمدادات الكهرباء والمياه

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن البلدية في حالة انعقاد دائم وتعمل وفق خطة طوارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد ارتكابه كوارث إنسانية تضرب بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط، بجانب قطع إمدادات الكهرباء والمياه ومنع توفير الخدمات الأساسية.

وأضاف "مهنا" أن هناك نقصا حادا في كمية المياه التي تصل إلى منازل المواطنين في غزة، خاصة بعد تعطل آبار المياه لانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود، محذرًا من كوارث بيئية وصحية وانتشار الأمراض حال توقف محطات ضخ المياه عن العمل، وتوقف محطات الصرف الصحي هي الأخرى عن العمل، وتسرّب مياه الصرف إلى البحر.

وأضاف المتحدث باسم بلدية غزة أنه تم انقطاع الاتصالات عن العديد من المناطق السكنية في قطاع غزة، بالإضافة إلى انقطاع شبكة الإنترنت عن مناطق سكنية عديدة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في غزة.

قصف الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل المساعدات الاغاثية بلدية غزة غزة العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

مواد متعلقة

استشهاد 30 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

مخاوف من نقص كارثى فى الغذاء والمياه والكهرباء بغزة بسبب الحصار الإسرائيلى

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

بعد قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع.. سعر الأرز في منافذ التموين

وصول مساعدات وأدوية من الأردن إلى شمال سيناء تمهيدًا لدخولها غزة (صور)

بلينكن: "لم آت إلى تل أبيب كوزير خارجية وإنما كيهودى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى