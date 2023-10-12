مواد طبية وأدوية.. تفاصيل طائرة المساعدات الإغاثية الأردنية إلى غزة

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية، سلاح الجو، أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهالي في قطاع غزة.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام أردنية، تحمل الطائرة مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر، ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، ليتم تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والإسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.

وقال أمين عام الهيئة، الدكتور حسين الشبلي، إنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الإمدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية، للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.

المرضى في المستشفيات مهددون والقطاع في ظلام

وقال موقع "firstpost" الهندي إن الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة جعل الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لشعبها، ومع إغلاق محطة توليد الكهرباء، فإن الوضع في المستشفيات سوف يتفاقم.

الموت في كل مكان في غزة

وقال التقرير إن الموت بات في كل مكان في غزة لاسيما والسكان في غزة يعيشون في وسط الغارات الجوية وانعدام الكهرباء.

وقال التقرير: إذا لم تكن الغارة الجوية الإسرائيلية سببًا في وفاة الفلسطينيين، فإن نقص الوقود والكهرباء هو الذي سيقتلهم، ففي نهاية المطاف، توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بعد نفاد الوقود اللازم لتوليد الكهرباء يوم الأربعاء.

وقال رئيس سلطة الكهرباء في غزة، جلال إسماعيل، لشبكة CNN، إن "غزة حاليًا بدون كهرباء"، مضيفًا: "هذا يهدد بإغراق القطاع في ظلام دامس، ويجعل من المستحيل مواصلة تقديم كل الخدمات الحياتية الأساسية، التي تعتمد جميعها على الكهرباء، ولن يكون من الممكن تشغيلها جزئيًا بالمولدات الكهربائية في ظل منع وصول الوقود عن القطاع".