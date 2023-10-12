حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان "ذات القدرات النووية" تصل كوريا الجنوبية

وصلت حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريجان، ذات القدرات النووية، إلى مدينة بوسان بجنوب شرق كوريا الجنوبية، وذلك بعد إجراء مناورات بحرية ثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لاستعراض القوة ضد كوريا الشمالية.

القاعدة البحرية في بوسان

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مجموعة القوات الضاربة 5، التي تضم حاملة الطائرات والمدمرة يو إس إس شوب المجهزة بنظام إيجيس المضاد للصواريخ وسفن حربية أخرى، رست في القاعدة البحرية في بوسان، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق سول، وستبقى لمدة 5 أيام.

سفن حربية كورية جنوبية ويابانية في المياه الدولية

وشاركت المجموعة في تدريبات ثلاثية مع سفن حربية كورية جنوبية ويابانية في المياه الدولية في جنوب شرق جزيرة جيجو، الواقعة في جنوب كوريا الجنوبية يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، فيما تعد أول تدريبات من نوعها منذ عام 2016.

وكانت آخر مرة زارت فيها الحاملة يو إس إس رونالد ريجان كوريا الجنوبية في سبتمبر 2022، والتي كانت أول مرة منذ نحو أربعة أعوام.

الهجوم النووي التكتيكي

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، عقب أن كشفت كوريا الشمالية عن غواصة "للهجوم النووي التكتيكي" مطلع الشهر الماضي. كما تعهدت بإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري هذا الشهر، بعد محاولتين فاشلتين هذا العام.

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عن أنه من المقرر أن تصل إلى البلاد طائرة ركاب تحمل العشرات من المدنيين قادمة من إسرائيل، وذلك بعد تصاعد العنف بين إسرائيل وحركة حماس.

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من المتوقع أن تصل طائرة تحمل 191 مواطنًا كوريًا جنوبيًا إلى مطار إنتشون بغرب سول الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا بالتوقيت المحلي غدًا بعد الإقلاع من تل أبيب.

وتعد هذه أول رحلة جوية تعيد مواطنين كوريين جنوبيين منذ تصاعد التوترات في المنطقة، بعدما شنت حركة حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية إن 27 سائحًا كوريًا سوف يعبرون إلى الأردن برًا، في حين من المتوقع أن يغادر 30 شخصًا إسرائيل على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية.