حاملة الطائرات تتحرك.. أحمد موسى: أمريكا تدعم إسرائيل بكل الأسلحة ومجلس الأمن لم يتحرك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لقنت درسًا تاريخيًا لإسرائيل في حرب أكتوبر، لافتًا إلى أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الأسبق قال بعد انتصار مصر في حرب 73، علينا الاستعداد لحرب أخرى مع مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أمريكا تدعم إسرائيل بكل الأسلحة المتطورة، كل ما تحتاجه، حيث وصلت بالأمس الطائرات وهي محملة بالمعدات والذخائر والصواريخ، وحاملات الطائرات لدعم إسرائيل ومساعدتها، في حين أن مجلس الأمن لم يتحرك.

أمريكا وإسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي

وتابع: "حاملة الطائرات بلد تتحرّك، تحمل 75 طائرة مقاتلة، وتعتبر وسيلة ردع وتخويف وضغط، أمريكا تبلطج على العالم بدون قانون دولي، لا أمريكا ولا إسرائيل يعرفان القانون الدولي ولا يعترفان به".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن أمريكا وإسرائيل لا يعرفان القانون الدولي، من 75 سنة، منذ عام 1948 وحتى اليوم، صدر العديد من القرارات لمجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن لم يصدر أي قرار واحد ضد إسرائيل، لأن هناك حماية أمريكية لإسرائيل، لافتًا إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ولا يوجد أي مسئول حاكم إسرائيل أو أدانها بتهمة هذه الجرائم.