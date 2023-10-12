الرئيس الفلسطينى يلتقى العاهل الأردنى اليوم.. ووزير الخارجية الأمريكى غدًا

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان، العاهل الأدرني الملك عبدالله الثاني، في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من القيادة الفلسطينية لوقف هذه "الحرب" المدمرة، وفي إطار الجهد المشترك بين فلسطين والأردن.

وأضاف الشيخ أن الرئيس عباس يلتقي يوم غدٍ الجمعة في عمان، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

جامعة الدول العربية

وفي وقت سابق، دعت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي اجتماع طارئ في القاهرة أمس، حذر وزراء الخارجية العرب الـ22 أيضًا من عواقب إنسانية وأمنية "كارثية" مع اشتداد الصراع.

وشنت إسرائيل ضربات انتقامية ضد حركة حماس في غزة، بعد أن هاجم مسلحون تقودهم حماس إسرائيل يوم السبت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص. وقد لقي عدد مماثل تقريبًا من الفلسطينيين حتفهم حتى الآن أيضًا.

وجاء في البيان الختامي أنه من الضروري إحياء عملية السلام و"بدء مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للفلسطينيين، وإسرائيل لتحقيق سلام عادل وشامل".

كما أدانت الدول الأعضاء قتل ومهاجمة المدنيين من كلا الجانبين، وفقًا للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي قال إنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إلى غزة على فورًا.

وزير الخارجية الأمريكي

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يحمل رسالة فحواها أن "الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن إسرائيل".

وجاء تصريح بلينكن لدى مغادرته متجهًا إلى تل أبيب اليوم الأربعاء بعدما أشعل هجوم حماس على إسرائيل حربًا جديدة في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسئولين إسرائيليين آخرين اليوم الخميس.

عملية طوفان الأقصى

ودخلت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

ويستمر سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة، مستهدفًا الأبنية والعمارات، من دون إخطار المدنيين.