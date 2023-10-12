البرازيل تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولى لبحث العدوان على غزة

دعت البرازيل التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع جديد، يوم غدٍ الجمعة، لبحث التصعيد المستمر في قطاع غزة.

وقطع وزير الخارجية ماورو فييرا، جولة آسيوية للتوجه إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من البرازيل يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

وكانت البرازيل قد دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأحد.

الطيران الحربي الإسرائيلي

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من الغارات العنيفة فجر اليوم الخميس، التي طالت مواقع مختلفة في قطاع غزة.

واستهدفت الغارات منازل المواطنين في جميع محافظات القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينة (وفا).

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، على "تليجرام"، اليوم الخميس، عن أن هجومًا واسع النطاق يجري حاليًا ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة.

وحشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياط وعربات مدرعة على الحدود مع قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في مؤتمر صحفي يومي يبث على موقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم "تويتر" إنه سيتم شن هجوم بري على غزة: "عندما يكون ذلك مناسبًا ومناسبًا لأغراضنا".

وأضاف أنه يأمل أن يكون اليوم الخميس أكثر هدوءًا لأن "أمامنا طريقًا طويلًا وخطيرًا للغاية".

وقال كونريكوس إن هدف الجيش الإسرائيلي هو الوصول إلى حماس في شبكتها من الأنفاق والمخابئ تحت قطاع غزة المكتظ بالسكان.

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي

أفادت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع لتصل إلى 1200 قتيل وأكثر من 5600 جريح، وذلك بحلول اليوم السادس من العدوان على القطاع.

وقال وكيل وزارة الصحة في القطاع الدكتور يوسف أبوالريش: "بلغ عدد الشهداء حتى الآن قرابة 1200 وعدد الإصابات حوالي 5600".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية على مرافق مجمع الشفاء الطبي: "كل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ".