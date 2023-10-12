حماس: لن نناقش تبادل الرهائن إلا عندما ينتهى العدوان الإسرائيلى

قال عزت الرشق، وهو مسئول بارز في حركة حماس، إنه من السابق لأوانه تبادل الرهائن الإسرائيليين بينما تواصل إسرائيل قصف غزة.

وأضاف الرشق من العاصمة القطرية الدوحة: "لن نناقش هذه المسألة إلا عندما ينتهي العدوان الإسرائيلي على شعبنا"، بحسب ما ذكر لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال الرشق: أقولها بوضوح شديد إن هذه العملية كانت عملية لحماس بنسبة 100% دون أي مساعدة من أي طرف إقليمي.

ونفى الرشق حصول حماس على أي مساعدة من إيران أو حزب الله اللبناني في تنفيذ أو التخطيط للهجوم المفاجئ واسع النطاق التي شنته الحركة على إسرائيل.

ويحتجز مسلحو حماس ما يصل إلى 150 شخصًا كرهائن في مواقع في جميع أنحاء غزة في أعقاب هجومهم على جنوب إسرائيل يوم السبت الماضي، وفقًا لسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.

وقال أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الإثنين إن حماس ستبدأ بإعدام رهائن مدنيين إذا استهدفت إسرائيل سكان غزة دون سابق إنذار.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وفي وقت سابق وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هجمات حماس على إسرائيل بأنها اليوم الأكثر دموية لليهود منذ المحرقة، وذلك خلال مائدة مستديرة للقادة اليهود في واشنطن يوم الأربعاء.

وقال بايدن إن الهجمات كانت حملة من القسوة الخالصة.

وأضاف: ليس فقط الكراهية، ولكن القسوة الخالصة ضد الشعب اليهودي. وأود أن أزعم أنه اليوم الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ المحرقة.

وقال بايدن إن حماس لم تجلب الإرهاب فحسب، بل الشر المطلق للعالم.

وأضاف: كانت الأيام القليلة الماضية تذكيرًا قويًا بأن الكراهية لا تختفي أبدًا.

وفوجئت إسرائيل بهجوم واسع النطاق شنه مسلحو حماس من قطاع غزة في الجنوب يوم السبت وردت بغارات جوية مكثفة على القطاع. وقتل نحو 1200 شخص من كلا الجانبين.

وتصنف حماس كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.