وزير الخارجية الأمريكى: أوكرانيا استعادت نصف الأراضى التى استولت عليها روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا استعادت حتى الآن أكثر من نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ عام 2022.

واعتبر بلينكن، في تغريدة على حسابه على منصة إكس، أن الأسلحة والمعدات المعلن عنها اليوم ستساعد في الحفاظ على تقدم أوكرانيا واكتساب المزيد من الزخم.

قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن الأربعاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، لترتفع بذلك قيمة المساعدات التي قدمتها واشنطن لكييف إلى 9ر43 مليار دولار.

وقال أوستن في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن الحزمة تتضمن ذخيرة من أجل الدفاع الجوي والمدفعية وذخيرة صواريخ وأسلحة مضادة للدبابات ومعدات لمواجهة طائرات الدرون الروسية.

وأضاف أوستن: بلا شك، سوف تقف الولايات المتحدة مع أوكرانيا مهما طال الوقت" وذلك بعدما أثار تصاعد التوتر بين حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى الغموض السياسي المحلي في واشنطن، مخاوف بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية.

مجموعة الاتصال حول الدفاع عن أوكرانيا

وتحدث أوستن في بداية اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع عن أوكرانيا، التي تترأسها الولايات المتحدة، وتضم نحو 50 دولة من أنحاء العالم مهتمة بدعم كييف في قتالها ضد روسيا، وذلك بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار أوستن إلى أن مهام المجموعة هي ضمان تلبية احتياجات أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة و" الاستمرار في تطوير القدرات القتالية لأوكرانيا لردع المخاطر المستقبلية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، سياسة واشنطن التي تتبعها إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط بـ"الفاشلة".

وقال بوتين: في الحقيقة، هذا الفشل أمر واضح، لماذا اعتقد أن الأمر كذلك؟ لأنه كما قلت للتو في جلستنا، ابتعدت الولايات المتحدة عمليا عن الآليات الدولية السابقة لحل هذه المشكلة.

تم تضمين العديد من البلدان في هذه الآليات، بما في ذلك روسيا، لقد احتكروا عمليًا عملية التسوية.

وكان بوتين أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم إنشاء آليات التسوية، لكن الولايات المتحدة أهملت هذه الآليات وقررت تنظيم كل شيء بنفسها ولم تستخدم هذه الآليات.