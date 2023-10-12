وزير الدفاع الأمريكى: أوكرانيا لن تتمكن من استخدام مقاتلات "إف-16" قبل الربيع

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن أوكرانيا لن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف-16" الأمريكية قبل ربيع العام المقبل.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في بروكسل: "سيستغرق الأمر أشهرا لتحقيق الاستعداد القتالي الأساسي. سنكون قادرين على رؤية الاستعداد القتالي الأساسي الربيع المقبل في أقرب وقت ممكن".

وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة، مع عدد من الدول الأوروبية، بدأت في إعادة تدريب الطيارين والفنيين الأوكرانيين على مقاتلات "إف-16"، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج شروع الولايات المتحدة بتدريب لغوي متخصص للطيارين الأوكرانيين، والذين سيتم لاحقا تدريبهم على قيادة المقاتلات الأمريكية طراز "إف-16".

ووفق ما أعلنه المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، في نهاية أغسطس الماضي، فإن تدريب العسكريين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16" سيبدأ في قاعدة في أريزونا في شهر أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، أوضحت مساعدة وزير الدفاع للشؤون الاستراتيجية والتخطيط والقدرات، مارا كارلين، في أوائل أغسطس أن مقاتلات "إف-16" لن يتم نقلها لصالح كييف إلا بعد أن تستعد القوات الأوكرانية لاستخدامها.

زيلينسكي ينضم لاجتماع قادة الدفاع العالميين من أجل المساعدة

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنضم أمس الأربعاء، لأول مرة إلى اجتماع يضم أكثر من 50 من قادة الدفاع من جميع أنحاء العالم، حيث قدم عرضًا شخصيًا للحصول على مساعدات عسكرية في مواجهة الدعم السياسي المتأخر في الولايات المتحدة والضغوط الجديدة على الحلفاء إرسال أسلحة لدعم حرب إسرائيل مع حماس.

ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" فإن وجود زيلينسكي في هذا الاجتماع، يسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن التصدعات في الدعم الدولي القوي لكييف في حربها ضد الغزو الروسي، والمخاوف من أن القوات الأوكرانية لم تحقق تقدمًا ملموسًا في الهجوم المضاد مع اقتراب فصل الشتاء.