الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون يعلن تأسيس إنتاج مشترك للأسلحة مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبى وأستراليا

البنتاجون
البنتاجون

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون مشتريات الأسلحة ويليام لابلانت، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بدأت إنتاجا مشتركا للمعدات العسكرية مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

 

وأضاف لابلانت خلال حدث أقيم في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS : "سنبدأ الإنتاج المشترك مع أستراليا، وذات الأمر ينطبق على أوروبا، بل ونؤسس إنتاجا مشتركا مع الأوكرانيين في بلدهم".

 

وأشار لابلانت إلى أن قمة حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، التي عقدت في فيلنيوس في شهر يوليو الماضي، أولت أهمية كبيرة للتعاون الدولي في إنتاج وتوريد الأسلحة.

 

وخلص المسؤول الأمريكي إلى أن "التطور في هذا الاتجاه سيكون ذا أهمية كبيرة لحلف الناتو"، حسبما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.

 

 وأعلن البيت الأبيض الجمعة عزم السلطات الأمريكية عقد مؤتمر في الخريف المقبل لمناقشة آفاق تنظيم الإنتاج المشترك مع أوكرانيا في المجال الصناعي العسكري.

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ووفقا للبيت الأبيض من المخطط دعوة ممثلي المجمع الصناعي العسكري وسلطات البلدين إلى هذا الحدث.

 

وقال البيت الأبيض في بيان: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز إمكانات أوكرانيا الدفاعية على المدى الطويل من خلال الشراكات مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتحقيقا لهذه الغاية، ستعقد الحكومة الأمريكية مؤتمرا هذا الخريف، والذي سيجمع قادة مجمع الصناعات الدفاعية الأمريكية والشركات الأوكرانية، ومسؤولين من كلا الحكومتين".

 

وأضاف البيت الأبيض: "أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون خيارات إنشاء مشاريع مشتركة وتنظيم الإنتاج المشترك".

 

روسيا تحذر

ومن جانبها تؤكد روسيا مرارا أن إمداد حلف "الناتو" لأوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.

 

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بحرقها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، حسب ما نقلت الوكالات الروسية.

البنتاجون إنتاج مشترك للأسلحة أوكرانيا أستراليا ​الاتحاد الأوروبي​

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