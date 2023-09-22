استقبال "هادئ" لزيلينسكى بواشنطن.. وأمريكا تعلن تزويد أوكرانيا بحزمة أسلحة جديدة

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، معلناً استمرار الدعم الأمريكي لكييف، فيما التقى زيلينسكي مع مسؤولين ومشرعين أمريكيين في ثاني زيارة إلى واشنطن منذ بدء الغزو الروسي، والتي وُصفت بـ"الهادئة" مقارنة مع الزيارة الأولى.

وتعهّد بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا، وسط مخاوف من أن الهجوم المضاد البطيء، والمعارضة بين الجمهوريين، قد يهددان المساعدة العسكرية الإضافية لكييف.

وقال بايدن لزيلينسكي في البيت الأبيض: "لقد أظهر شعب أوكرانيا شجاعة هائلة ألهمت العالم"، مضيفاً: "الشعب الأمريكي مصمم على بذل كل ما في وسعه، جنباً إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا، لضمان وقوف العالم إلى جانبكم".

وبعد السعي إلى حشد الدعم الدولي في الأمم المتحدة، التقى زيلينسكي في واشنطن مع الرئيس الأمريكي وقادة عسكريين في وزارة الدفاع (البنتاجون)، ومشرعين أمريكيين في الكونجرس، وسط تشكيك بعض الجمهوريين في جدوى الموافقة على تقديم حزمة جديدة من المساعدات.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميريكي، إن حزمة جديدة من المساعدة العسكرية ستقدم لأوكرانيا، تتضمن أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى لمساعدة كييف، استعداداً لفصل الشتاء الصعب.

وحظي الرئيس الأوكراني باستقبال "أكثر هدوءاً" في واشنطن، مقارنة مع استقبال الأبطال الذي تلقاه خلال زيارة العام الماضي، بحسب وصف وكالة "أسوشيتد برس"، لكنه حصل على بعض الردود الإيجابية بشأن المساعدات، التي يقول إنه يحتاجها لتفادي الهزيمة في الحرب مع روسيا.

وتحدث زيلينسكي أيضاً مع قادة عسكريين، واستقبله وزير الدفاع لويد أوستن في البنتاجون من دون حضور الفرقة الاحتفالية المعتادة، والتي تخصص عادة للزيارات ذات المستوى العالي.

ورغم أن بايدن وأغلب زعماء الكونجرس ما زالوا يدعمون تقديم مساعدات إلى أوكرانيا، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، يواجه زيلينسكي حشداً أكثر تشدداً مما كان عليه، عندما زار واشنطن قبل تسعة أشهر.

واجتمع زيلينسكي أيضاً مع زعماء مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ومع لجان الأمن القومي مرتدياً الزي العسكري الأخضر، ليعكس مكانته كقائد في وقت الحرب.

وفي ظل استمرار الهجوم المضاد الأوكراني، والجدال في الكونجرس حول الإنفاق قبل إغلاق محتمل للحكومة، تزايد عدد الجمهوريين المشككين في جدوى مساعدات بمليارات الدولارات، أرسلتها واشنطن إلى كييف لتلبية الاحتياجات العسكرية والاقتصادية.

وأرسلت الولايات المتحدة مساعدات بنحو 113 مليار دولار لحكومة زيلينسكي، منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022