"القاهرة الإخبارية": استقبال وزير الدفاع الأمريكى الرئيس الأوكرانى بمقر البنتاجون

استقبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الرئيس الأوكراني زيلينسكي بمقر البنتاجون، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب الروسية الأوكرانية

الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة كل الحرص على دعم الجانب الأوكراني منذ بداية الهجوم الأوكراني، حيث ترفض أمريكا فوز روسيا بالأراضي الأوكرانية، ولهذا تمد الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا بالأموال والمعدات من أجل الصمود أمام الهجوم الروسي الذي يستخدم الأسلحة الحربية الثقيلة المتطورة.