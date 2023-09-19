الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الأمريكى: التزامنا بدعم أوكرانيا "طويل الأمد"

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن دبابات "إم 1" ستصل  إلى أوكرانيا قريبًا، وكذلك هي قدرات أساسية تنضم إلى الدبابات "لابرد" الموجودة على الأرض، ونحن أيضًا نبدأ بعمليات التدريب للأوكرانيين لقيادة مقاتلات "إف 16"، وكل ذلك يظهر التزامنا لدعم أوكرانيا طويل الأمد.

وأضاف أوستن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بختام اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن دولا أخرى قدمت مساعدات لأوكرانيا على المدى القصير والبعيد، إضافة إلى أن هولندا والدنمارك والنرويج أعلنت مؤخرًا عن رغبتها في تقديم طائرات "إف 16" لأوكرانيا، والالتزام بأمن أوكرانيا على المدى الطويل.

رزمة قدرها 4 ملايين دولار من الذخائر والمعدات

وتابع: اليوم استمعنا أيضًا إلى بولندا التي قدمت لأوكرانيا منذ الاجتماع الماضي، وهي معدات أساسية كناقلات ومدرعات مختلفة، كما أعلنت عن رزمة عسكرية جديدة تضم الذخائر وقطع الغيار بقيمة 3 مليون دولار، وأيضًا ألمانيا اعلنت أمس عن رزمة قدرها 4 مليون دولار من الذخائر والمعدات وقدرات أخرى أساسية.

وأردف: نحن عززنا أيضًا صناعتنا لنلبي هذا الطلب ولن نتراخى، اليوم أطلب من الوزراء لأن يجدوا الذخائر الضرورية لأوكرانيا، لنتأكد من أننا نقدم كل ما في وسعنا لتحضير أوكرانيا للشتاء القادم.

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