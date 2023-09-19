الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن تسعى لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا مهما كلفها الأمر

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الدعم الشعبي الأوكراني ساهم في تقدم كييف على الأرض.

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا مهما كلفها الأمر، مشيرًا إلى أن واشنطن تقوم بتوفير فريق كامل لتدريب الأوكرانيين على طائرات "F-16".

وصول دبابات "إم 1 أبرامز" لأوكرانيا

فيما أعلن في وقت سابق عن موعد وصول دبابات "إم 1 أبرامز"، التي تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا، موضحًا أن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا قريبا، قائلًا: "يسعدني أن أعلن أن دبابات (إم 1 أبرامز) التي التزمت بها الولايات المتحدة الأمريكية سابقا ستدخل أوكرانيا قريبا".

وأعرب أوستن عن فخره بأن أعلن أن الولايات المتحدة تستكمل تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف- 16 داخل الأراضي الأمريكية.

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