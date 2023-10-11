زيلينسكي: أوكرانيا في حاجة لمزيد من الأسلحة

طالب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، بالحصول على مزيد من الدعم من دول حلف شمال الأطلسي قبل فصل الشتاء المقبل، وذلك خلال زيارته لمقر الحلف.

وقال زيلينسكي إنه يريد مناقشة أولويات بلاده في بروكسل، حيث إن أوكرانيا في حاجة لمزيد من الأسلحة مثل الصواريخ طويلة المدى في نقاط جغرافية محدد للغاية على أراضينا من أجل أن تصمد البلاد خلال الشتاء المقبل.

وأضاف زيلينسكي أثناء حديثه وبجانبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن هذا أمر ضروري لحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا والأرواح وصادرات الغذاء.

كما أوصى زيلينسكي قادة الغرب بزيارة إسرائيل لدعم المواطنين الذين يتعرضون لهجمات إرهابية، المواطنون الذين يموتون الآن.

وقال: ما نراه الآن هو أن الرئيس بوتين يستعد مجددا لاستخدام الشتاء كسلاح حرب، مما يعني مهاجمة نظام الطاقة والبنية التحتية للغازعلينا أن نمنع حدوث ذلك.

وصول الرئيس الأوكراني إلى بروكسل

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة البلجيكية، اليوم الأربعاء، وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا، وذلك في الوقت الذي يلتقى فيه وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة الدعم المقدم لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقى زيلينسكي بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ورئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، قبل الانضمام المحتمل لوزراء الناتو.

ومن المقرر أن يسبق مباحثات الوزراء اجتماع لمجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا، التي تضم نحو 50 دولة حول العالم مهتمة بدعم كييف في قتالها ضد روسيا.

وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي

ويجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل اليوم، في اجتماع يستمر يومين لمناقشة المزيد من الدعم لكييف بالإضافة إلى التحديات الأمنية المختلفة، بما في ذلك موجة العنف الحالية في الشرق الأوسط.

هجوم حركة حماس على إسرائيل

وتلقي التطورات في المنطقة بظلالها على الاجتماع، بعد هجوم مفاجئ شنته حركة حماس على إسرائيل تلته غارات جوية انتقامية على غزة خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى من كلا الجانبين.

وأثار التصعيد الأخير بين حماس وإسرائيل، إلى جانب عدم اليقين السياسي الداخلي في واشنطن، مخاوف بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية الحيوية لكييف.

ومن المقرر أن يحضر وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف اجتماعا لما يسمى بمجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا بعد ظهر الأربعاء حيث من المتوقع أن يطلع نظراءه في الحلف على أولويات كييف.