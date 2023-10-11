الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لمناقشة المزيد من الدعم لكييف.. حلف شمال الأطلسى يجتمع فى بروكسل اليوم

حلف شمال الأطلسي
حلف شمال الأطلسي

يجتمع  وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل، اليوم الأربعاء، في اجتماع يستمر يومين لمناقشة المزيد من الدعم  لأوكرانيا، بالإضافة إلى التحديات الأمنية المختلفة، بما في ذلك موجة العنف الحالية في الشرق الأوسط.

وقد تلقي التطورات في المنطقة بظلالها على الاجتماع، بعد هجوم مفاجئ شنته حركة حماس على إسرائيل، تلته غارات جوية انتقامية على غزة خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى من كلا الجانبين.

مخاوف بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية الحيوية لكييف

وأثار التصعيد الأخير بين حماس وإسرائيل، إلى جانب عدم اليقين السياسي الداخلي في واشنطن، مخاوف بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية الحيوية لكييف.

 

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وزير الدفاع الأوكراني يحضر اجتماعا لمجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا

ومن المقرر أن يحضر وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف اجتماعا لما يسمى بمجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا بعد ظهر الأربعاء حيث من المتوقع أن يطلع نظراءه في الحلف على أولويات كييف.

وسيسبق الجلسة اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تضم حوالي 50 دولة من جميع أنحاء العالم مهتمة بدعم كييف في حربها ضد روسيا.

ومن المقرر أن يتناول الوزراء غدا الخميس عواقب حرب موسكو على الحلف الدفاعي الغربي مثل إعادة تعزيز قدراتها الدفاعية في دول الحلف القريبة من روسيا أو حليفتها بيلاروس.

مناقشة مشاركة الحلف في كوسوفو

ومن المتوقع أن يناقش وزراء الدفاع مشاركة الحلف في كوسوفو، حيث زاد وجود قوات حلف شمال الأطلسي في الآونة الأخيرة بعد تصاعد التوترات بين كوسوفو وصربيا والعراق.

ومن المتوقع أيضا أن تشمل المناقشات الأضرار التي لحقت بخط أنابيب غاز وكابل اتصالات مؤخرا في بحر البلطيق بين فنلندا وإستونيا.

وسيكون الاجتماع الذي يستمر يومين أيضا بمثابة تذكير بالصراع المحتدم داخل الحلف، إذ لا تزال تركيا والمجر ترفضان السماح للسويد بالانضمام إلى الحلف على الرغم من الوعود المتكررة.

التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني يصيب الرئيس الأوكراني بالتوتر

وفي وقت سابق، أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية لاري جونسون، أن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني يصيب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالتوتر لأنه يدرك أن لإسرائيل الآن الأولوية.

وقال جونسون إن زيلينسكي يشعر بالقلق لأنه يفهم ما سيحدث لاحقا، مشيرًا  إلى أنه تم استنفاد مخزون إسرائيل من قذائف 155 ملم جزئيًا، بسبب طلب الولايات المتحدة منها إرسال إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن هناك احتمالا بأن تخرج هذه الحرب عن السيطرة إذا قرر "حزب الله" التدخل فيها.

وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بروكسل إسرائيل وزير الدفاع الاوكراني غزة موسكو

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