بعد أحداث غزة.. بكرى: الرئيس السيسى أفشل إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك مخططًا إسرائيليًا لإعلان دولة غزة الكبرى التي تضم أجزاء من سيناء، وتقع حدود هذه الدولة على شاطي البحر المتوسط، وتبدأ من رفح حتى العريش.

وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هذا المخطط يتحدث على أن هناك فراغًا سكنيًا في سيناء، والحل يكون في إنشاء دولة فلسطين في سيناء، مشيرًا إلى أن هذا المخطط تعرض للهجوم عند طرحه في عام 2000.

وأشار، إلى أن المخطط كان يشمل أخذ 600 كيلو متر من سيناء مقابل 12 مليار دولار، ولكن الرئيس الراحل حسني مبارك رفض هذا الأمر، قائلًا: "هذا الأرض ليست ملكي ولكنها ملك الشعب المصري، وأرفض بيع سيناء".

وأوضح، أن هناك صحيفة إسرائيلية نشرت مقالًا عن ضرورة إحياء مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء مؤخرًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء قائلًا: "نرفض تمامًا إعطاء أي قطعة من سيناء لأي طرف كان، ولا أستطيع أن أفرط في شبر واحد من أراضي سيناء".

ولفت إلى أن كافة الاتجاهات الاستراتيجية التي تحيط بمصر عليها الكثير من المشاكل سواء الشرق أو الغرب أو الجنوب، معقبًا: "حزام النار يحيط بمصر من كل اتجاه، وهذا الأمر جد خطير".

وأكد، أن اشتعال السودان وليبيا وفلسطين كان المقصود به في المقام الأول ضرب مصر، لافتًا إلى أن مصر لن تسمح باجتياح الدود المصرية الفلسطينية خوفًا من تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، معقبًا: "مصر معرضة لمخاطر كبيرة تسعى للنيل من سيناء، وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، وتحقيق حلم إسرائيل".