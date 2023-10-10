الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: الرئيس السيسى أعاد الاهتمام العالمى بالقضية الفلسطينية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف"، علي تطور الأحداث علي الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، موضحًا الجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية. 

وقال خلال مداخلة لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية.

وأضاف، أن جهود مصر منذ بداية الأزمة تهدف لحقن الدماء الفلسطينية ولا ترفع شعارات جوفاء.

 وأشار إلى أن مصر صاحبة الرياة الحقيقية في إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار، مؤكدًا أن التحركات المصرية في القضية الفلسطينية تتم بتنسيق عربي دولي، موضحًا أن أحداث فلسطين الحالية تستهدف عمق الأمن القومي العربي.

أحمد الطاهري اكسترا نيوز قطاع غزة

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