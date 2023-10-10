الطاهرى: ما يجرى الآن مخطط له مسبقًا بعد تصدى مصر لصفقة القرن

علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، على تطور الأحداث على الساحة الفلسطينية في قطاع غزة، موضحًا الجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة لقائه الخاص بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن ما يجري الآن مخطط له سابقًا بعد تصدي مصر لصفقة القرن.

وأضاف أننا أمام مخطط قديم فاسد سياسيًا وتاريخيًا، وأن هذا المخطط لطالما كان من أطروحات الاحتلال الإسرائيلى على مدار تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى، وكانت مصر تتصدى لهذا المخطط وستتصدى له أيضًا.

وأشار إلى أن هذا المخطط مبنى على فكرة تفريغ الأراضى الفلسطينية المحتلة من سكانها وأصحاب الأرض، وهذا الأمر ليس سرًا وانتقل من أن يكون قراءات فى غرف مغلقة إلى أطروحات رسمية ودبلوماسية.

وأوضح أن كل ما يفعله المحتل والقوى الداعمة له والقوى التي يستخدمها في الداخل الفلسطيني والأطراف الإقليمية التي تستخدم الدم الفلسطيني كورقة للتفاوض مع الأطراف الدولية، أن يغيروا الصفحة الخارجية للطرح، وتقدم هذا الأمر مرة أخرى تحت ما يسمى «صفقة القرن»، وتعاطت بعض الأصوات العربية معها، وكانت مصر الصوت العربي الوحيد والرافض لصفقة القرن، وفي ذات الوقت كانت داعمة للسلام وفق ثوابت محددة.