الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التايم: إدارة بايدن لا تستطيع تحديد مكان وعدد الرهائن الأمريكيين فى غزة

بايدن
بايدن

قالت مجلة "التايم" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بالرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، حيث لا تعرف الإدارة الأمريكية بالضبط عدد مواطنيها المحتجزين ولا مكانهم.

وجود مواطنين أمريكيين من بين الرهائن لدى حماس

وقالت المجلة: يواجه الرئيس بايدن الحقيقة الشائكة المتمثلة في وجود مواطنين أمريكيين من بين الرهائن الذين احتجزتهم حماس وأخذوهم إلى غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الحكومة الأمريكية لا تعرف بالضبط عدد مواطنيها الذين هم في هذا الوضع أو مكان وجودهم.

الجيش الأمريكي سيساعد القوات الإسرائيلية في التخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية لإنقاذ الرهائن

وقال بايدن للصحفيين في غرفة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء: "نعلم الآن أن مواطنين أمريكيين هم من بين الذين تحتجزهم حماس"، وقال إن الجيش الأمريكي سيساعد القوات الإسرائيلية في التخطيط وجمع المعلومات الاستخبارية لجهود إنقاذ الرهائن، وإنه "ليس لديه أولوية أعلى" كرئيس من سلامة الأمريكيين المحتجزين كرهائن حول العالم.

وإلى جانب التأكيد على أن بعض الرهائن مواطنون أمريكيون، لم يكن لدى مسئولي البيت الأبيض سوى القليل من التفاصيل الأخرى عنهم أو عن الخيارات المتاحة لبايدن لإنقاذهم.

أكثر من 20 مواطنًا أمريكيًا كانوا في إسرائيل مفقودون

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض: "لا نعرف عن حالتهم، ولا يمكننا تأكيد العدد الدقيق للرهائن الأمريكيين"، مضيفًا أن أكثر من 20 مواطنًا أمريكيًا كانوا في إسرائيل مفقودون، لكن من غير الواضح عدد الذين تحتجزهم حماس بين هؤلاء.

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مخاوف من أقارب الرهائن 

وقالت "التايم": كان الافتقار إلى الوضوح مزعجًا بشكل خاص بالنسبة لبعض أفراد عائلات المواطنين الأمريكيين المحاصرين في الأزمة. 

وقال "نهار نيتا" أحد أقارب إحدى الرهائن الأمريكية: إنه لا يعلم ما إذا كانت والدته، أدريان نيتا، البالغة من العمر 66 عامًا، لا تزال على قيد الحياة بعد أن أخذتها حماس من منزلها في "كيبوتس بئيري"، وقال، خلال فعالية في القدس شارك فيها أفراد من عائلة الضحية: "من السخافة بعض الشيء في هذه المرحلة أن نقول إن السيناريو المتفائل هو أنها محتجزة كرهينة في غزة وليست ميتة في شارع الكيبوتس حيث نشأنا". ودعا أهالي الأمريكيين المحتجزين بايدن إلى اتخاذ إجراءات لإعادة أحبائهم إلى الوطن.

ووصف "نهار" كيف كانت أدريان على الهاتف معه مع ابنتها أثناء الاعتداء عندما سمعوا صراخها. وقال نيتا: إن والدته، التي كانت تعمل ممرضة، وكانت تتحدث باللغة العربية لمحاولة تهدئة المهاجمين.

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مهمة الإنقاذ صعبة 

وتابعت "التايم": حتى إذا تمكنت الولايات المتحدة من تحديد موقع أي من الأمريكيين المحتجزين لدى حماس، فإن مهمة الإنقاذ الأمريكية ستكون معقدة وخطيرة للغاية بالنسبة للأفراد العسكريين الأمريكيين وأي مدنيين على الأرض في قطاع غزة المكتظ بالسكان، والذي يتعرض حاليًا لقصف منتظم من قبل حماس والصواريخ الإسرائيلية. 

كما أن الخاطفين ربما يحتجزون مواطنين أمريكيين إلى جانب أسرى إسرائيليين، مما يترك السؤال مفتوحًا حول الدولة التي ستقود مثل هذه العملية.

ويعتقد أن حماس لديها أكثر من 100 رهينة في غزة، بما في ذلك الأطفال والمسنون، مما يجعل الهجوم الإسرائيلي على غزة أكثر صعوبة وتعقيدًا، كما يقول عوزي أراد، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عام 2009 إلى عام 2011. ويقول أراد، الذي كان جزءًا من غارة الكوماندوز الإسرائيلية عام 1976 لإنقاذ الرهائن في مطار عنتيبي الدولي: "هذا عامل معقد إلى درجة لا تصدق، لأن الرهائن قد يُستخدمون الآن كورقة في إدارة الحرب".

 

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