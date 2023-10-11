أشرف سنجر: بايدن يحاول إرضاء العنف الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن عدم إشارة الرئيس الأمريكي جو بادين خلال كلمته إلى معاناة أهل غزة، كانت مقصودة منه، لأن هناك محاولة لإرضاء العنف الإسرائيلي والضغط على الشعب الفلسطيني بأن يقبل أن يقتل ويذبح، مؤكدًا أن هذا فشل للسياسية في واشنطن.

وأضاف خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قتل الفلسطينيين الآن الذي تجاوز 900 هو إرهاب دولة، فلا يقبل أن يكون هناك قتل لمدني سواء من حماس أو من اسرائيل، مشيرًا إلى أن العمليات التي تقوم بها اسرائيل تأخذ كارت أو ضوء أخضر ومفتوح بكل ما يملكونه من قوة وعتاد والوعد بمد اسرائيل بمزيد من العتاد العسكري.

ونوّه أن ترك حاملة الطائرات الأكثر تقدمًا في السلاح البحري الأمريكي هوللردع، لأن الموقف يزيد خطورة، مؤكدًا أن قرارات مجلس النواب الأمريكي بشقيه بتقدم الدعم الكامل لاسرائيل هذا يعد نفاق سياسي.