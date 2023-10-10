محلل سياسى: نتنياهو هو من كتب خطاب بايدن

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، من رام الله، إن هناك تسارعًا في الإدارة الأمريكية من أجل المزيد من الدعم لحكومة نتنياهو، التي تسعى إلى إقامة مقابر جماعية أو قتل جماعي للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف "حرب"، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوافق بالأمس مع خطاب الرئيس الأمريكي اليوم، ويمكن القول بأن من كتب خطاب بايدن هو نتنياهو ذاته، بمعنى أن هناك توافقًا كاملًا بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية على قتل الفلسطينيين.

وأوضح "حرب"، أن هذا الدعم اللا محدود الذي رأيناه في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحكومة الإسرائيلية وعملياتها العسكرية في قطاع غزة، يعني مزيدًا من الضغط على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومزيدًا من القصف الهمجي للاحتلال الاسرائيلي على القطاع.

وتابع: "وكما شاهدنا خلال اليومين الماضيين، على الهواء مباشرةّ عمليات القصف التي تجري على القطاع بشكل جنوني لتدمير مناطق وأحياء بأكملها كما حدث في حي الرمال، وكما يحدث في المنطقة الشرقية، بجانب حي الشجاعية من عمليات تدمير واسعة للأراضي وللمباني بجانب تهجير المواطنين".