الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البنتاجون يقيم خيارات نشر قوات أمريكية في البحر الأبيض المتوسط

حاملة الطائرات جيرالد
حاملة الطائرات جيرالد فورد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن البنتاجون سيواصل تقييم خيارات نشر القوات الأمريكية بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: سيواصل وزير الدفاع تحليل خطط نشر حاملات الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت أيزنهاور" للحفاظ على التوازن الضروري للقدرات البحرية على مسارح العمليات ودعم أولويات الأمن القومي".

وأشار إلى أن المجموعة الضاربة بقيادة "أيزنهاور" ستغادر فرجينيا في الأسابيع المقبلة، وفقا للجدول الزمني. وستشارك حاملة الطائرات في مناورات تحت رعاية القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

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حاملة الطائرات جيرالد فورد

وصرح الجيش الأمريكي في وقت سابق أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" وصلت إلى شرق البحر المتوسط لردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع منطقة الصراع" لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية طوفان الأقصى تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

كما أكد أوستن التزام الولايات المتحدة بتسريع إرسال قدرات الدفاع الجوي والذخائر التي تطلبها إسرائيل.

وجاء الاتصال لتأكيد الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وأكدت الولايات المتحدة مرارا، أنها ستقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية في أسرع وقت، بما في ذلك الذخائر، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية ستبدأ بالتحرك اليوم وستصل خلال الأيام المقبلة.

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