البنتاجون: حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.

وقالت الوزارة ة، في بيان لها، إن الحزمة الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ AIM-9M للدفاع الجوي وذخيرة إضافية لأنظمة هايمارس ومدافع رشاشة مضادة للمسيرات وذخائر مدفعية من عيار 155 ملم.

واستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الخميس، معلنًا استمرار الدعم الأميركي لكييف، فيما التقى زيلينسكي مع مسؤولين ومشرعين أمريكيين في ثاني زيارة إلى واشنطن منذ بدء العملية العسكرية الروسية، والتي وُصفت بـ"الهادئة" مقارنة مع الزيارة الأولى.

وتعهّد بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا، وسط مخاوف من أن الهجوم المضاد البطيء، والمعارضة بين الجمهوريين، قد يهددان المساعدة العسكرية الإضافية لكييف.

وقال بايدن لزيلينسكي في البيت الأبيض: "لقد أظهر شعب أوكرانيا شجاعة هائلة ألهمت العالم"، مضيفاً: "الشعب الأمريكي مصمم على بذل كل ما في وسعه، جنبًا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا، لضمان وقوف العالم إلى جانبكم".

وبعد السعي إلى حشد الدعم الدولي في الأمم المتحدة، التقى زيلينسكي في واشنطن مع الرئيس الأمريكي وقادة عسكريين في وزارة الدفاع ومشرعين أمريكيين في الكونجرس، وسط تشكيك بعض الجمهوريين في جدوى الموافقة على تقديم حزمة جديدة من المساعدات.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن حزمة جديدة من المساعدة العسكرية ستقدم لأوكرانيا، تتضمن أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى لمساعدة كييف، استعداداً لفصل الشتاء الصعب.