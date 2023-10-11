الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكرملين: موقفنا المتوازن يعطينا الحق في المشاركة بالتسوية

الكرملين
الكرملين

أكد الكرملين، أنه يقف على مسافة متساوية من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أن هذا الموقف المتوازن يعطي روسيا الحق في المشاركة بالتسوية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

 

وكانت أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن توجيه واشنطن لحاملة الطائرات إلى قرب منطقة النزاع يشير إلى خطر تورط دولة ثالثة.

وأشارت “زاخاروفا” إلى أن هذا الوضع يثير الشكوك بشأن تصاعد الأمور، ويجلب معه خطرًا كبيرًا من تورط دولة ثالثة في النزاع.

يُذكر أن البنتاجون أمر بنقل مجموعة حاملة الطائرات «جيرالد آر. فورد» إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة للمساعدة في المنطقة.

 

الكرملين فلسطيني لاسرائيل لقاهرة الإخبارية روسيا

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