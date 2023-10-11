الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى البرغوثى: نتنياهو أكبر كذاب وسيضحى بأسراه من أجل البقاء فى الحكم

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

علّق الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه ممثل وأكبر كذاب معروف في العالم، مؤكدًا أنه على استعداد تام لكي يقتل الأسرى الإسرائيليين من أجل البقاء في الحكم.  

وأضاف البرغوثي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدخل في عملية الآن يساعده فيها الولايات المتحدة لنزع إنسانية الفلسطينيين، حتى وصل الأمر إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات، مؤكدًا أن الهدف هو نزع إنسانية الفلسطينيين، متسائلًا: “هل ما قاله نتنياهو يبرر قتل 326 طفلا فلسطينيا و171 امرأة حتى هذه اللحظة هل هم مخربون؟” بالطبع لا.

وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الهدف هو التدمير والهدف الأكبر هو الحصار والخنق والهروب من جذر المشكلة وهو الاحتلال الذي أصبح الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث.

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