الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو: إسرائيل انتقلت لمرحلة الهجوم وجلبنا دعمًا دوليًا غير مسبوق

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتقلت الآن إلى مرحلة الهجوم، مؤكدًا أنه سيعزز كل مقاتلي الاحتلال وعناصر الأمن الذين يعملون على كل الجبهات وعلى مدار الساعة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب، وجلب دعمًا دوليًا غير مسبوق لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا هو عنصر مهم لاستمرار الحرب. 

وتابع: "على ضوء محادثتي مع الرئيس الأمريكي، فإن هناك حاملات طائرات ستصل إلينا وذخيرة كثيرة ستصل أيضًا، فنحن نحارب بكل قوتنا وعلى كل الجبهات".

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