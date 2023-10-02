الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الأمن الدولى يصوت على إنشاء بعثة دولية لدعم الشرطة فى هايتى

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر اليوم الإثنين على إنشاء بعثة دولية لدعم الشرطة في هايتي التي تعاني عنف العصابات، ويطالب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ عام بإرسال قوة دولية لمساعدة الشرطة في مواجهة هذا العنف المتنامي.

وبعدما استحال إيجاد دولة تتطوع لقيادة هذه القوة غير الأممية، أبدت كينيا نهاية يوليو استعدادها لقيادة البعثة ونشر ألف عنصر في البلد الفقير في جزر الكاريبي.

وتعتزم الولايات المتحدة تقديم دعم لوجستي للقوة لا يشمل نشر قوات أمنية على الأرض.

وقالت نهاية سبتمبر إن دولا أخرى عديدة تنوي المشاركة في هذه "البعثة الدولية لدعم الأمن".

وبعد محادثات استمرت أسابيع حول تفويض البعثة، يصوت أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر الإثنين على قرار يهدف إلى الموافقة عليها.

وخلال الجمعية العامة للمنظمة الدولية قبل عشرة أيام، جدد رئيس وزراء هايتي مناشدة المجتمع الدولي التحرك "في شكل عاجل" لمساعدة مواطنيه.

وجاء في تقرير لجوتيريش صدر هذا الأسبوع، أن الأزمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.

وقال الأمين العام، إن عنف العصابات التي أحكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات "أكثر وحشية".

وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023.

مجلس الأمن الدولي العصابات انطونيو جوتيريش الشرطة جزر الكاريبى

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