الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: جهود مكثفة تقودها مصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كثفت مصر جهودها لاحتواء الوضع في غزة، وإجراء محادثات مع عدد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وقطر وتركيا، بشأن الإجراءات الإنسانية وإيصال المساعدات لسكان القطاع.

وأبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال اجتماع في القاهرة أنه تتم مناقشة المساعدات، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

مباحثات مصرية مكثفة مع العالم لإيصال المساعدات إلى غزة

وبحسب صحيفة "إيفيننج ستاندرد" البريطانية، فإن محادثات مصر مع العالم تركز على فكرة إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بين غزة، بموجب وقف إطلاق نار محدود جغرافيًا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العمل بدأ لإيصال المساعدات.

ولفت إلى أن معبر رفح، هو نقطة الخروج الرئيسية من غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، بحسب مسئولين في غزة ومصادر مصرية.

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وردًا على سؤال حول احتمال النزوح عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الإيطالي، قال شكري: "مصر كانت حريصة على فتح معبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء، لكن عدم الاستقرار واتساع الصراع يؤدي إلى المزيد من المشقة والنزوح، وبالتالي المزيد من اللاجئين إلى المناطق الآمنة، بما في ذلك أوروبا".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى السماح بدخول الإمدادات الأساسية "المنقذة للحياة" من الوقود والغذاء والمياه إلى غزة.

وقال جوتيريش، في تصريحات للصحافة الأربعاء، إنه لن ينسى أبدًا صور "دوامة العنف والرعب المشحونة"، مضيفًا أنه على اتصال مستمر مع زعماء المنطقة، وحذر من أي امتداد الصراع.

وقال: "أناشد جميع الأطراف - ومن لهم تأثير على تلك الأطراف - تجنب أي تصعيد إضافي، ووقف القتال".

غزة مصر العالم الإنسانية رفح إسرائيل

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