"الأونروا" تطلق نداءً عاجلًا لجمع 104 ملايين دولار لمساعدة غزة

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، نداء عاجلًا لجمع 104 ملايين دولار لتقديم المساعدات إلى غزة.

وقال المفوض العام للأونروا: "لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية والحماية لجميع المدنيين"، واصفًا ما يحدث في غزة بأنه مأساة إنسانية غير مسبوقة، ما يستلزم السماح بمرور المساعدات للمدنيين بشكل فوري.

الجامعة العربية تحذر من الأوضاع في غزة

كان أكد بيان الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة من كافة الأطراف، والتحذير من الحصار المفروض على أهل غزة والذي من شأنه تفاقم الأزمة الإنسانية.

كما أدان الإعلان قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واستهدافهم، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين انسجامًا مع القانون الدولي.

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وطالب البيان بالتحرير الفوري للأسرى الذين تم احتجازهم، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة وقف الحصار على قطاع غزة.

الأمم المتحدة تطالب بالسماح بمرور المساعدات لغزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأربعاء، إنه يجب السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه، إلى غزة.

وقال للصحفيين: "نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق الآن".

وكان أكد وزير الطاقة الفلسطيني أن محطة الكهرباء الوحيدة في غزة لديها ما يكفي من الوقود لمدة 12 ساعة أخرى على الأكثر، لافتًا إلى أن الوقود قد نفد بالفعل.

وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن بلاده تمنع دخول المياه والكهرباء والوقود إلى غزة، وحذر من أنها "ستواصل تشديد الحصار حتى تتم إزالة تهديد حماس".