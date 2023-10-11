الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين فى إسرائيل لـ 22 شخصًا

إسرائيل
إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن عدد القتلى الأمريكان في الأراضي المحتلة، ارتفع إلى 22 مواطنًا أمريكيًا، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ويمثل الرقم 22 قفزة كبيرة مقارنة بعدد القتلى الذي أعلن أمس، والذي بلغ 14 قتيلا، بالإضافة إلى العديد من الأمريكيين في عداد المفقودين، ومن المعروف أن بعضهم اختطف على يد مسلحين ونقل إلى غزة.            

أمريكا تتابع الأحداث على الحدود الأمريكية

فينا قال المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تراقب التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن كثب.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة MSNBC:" لقد شهدنا إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.. على شمال إسرائيل، ومن الواضح أننا نراقب هذا بقلق بالغ. ولا نريد أن نرى هذا الصراع يتسع أو يتسع".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إنه تلقى تقريرا بشأن "تسلل مشتبه به من لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي".

على صعيد أخر،  تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديم طلب تمويل إضافي إلى الكونجرس؛ للحصول على أموال لدعم كل من اسرائيل، وأوكرانيا وتايوان، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز يوم الأربعاء نقلًا عن مسئولين لم تسمهم.

وزير الطاقة الإسرائيلي يصف الفلسطينيين بالحيوانات
فيما أكد وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن بلاده تمنع دخول المياه والكهرباء والوقود إلى غزة، محذرًا من أنها "ستواصل تشديد الحصار حتى تتم إزالة تهديد حماس...".

في منشور على منصة X، كتب كاتز: "لقد قمنا لسنوات بتزويد غزة بالكهرباء والماء والوقود. وبدلا من أن يقولوا شكرا أرسلوا آلاف الحيوانات البشرية للذبح والقتل والاغتصاب وخطف الأطفال والنساء والشيوخ".

وتابع: "ولهذا السبب قررنا وقف تدفق المياه والكهرباء والوقود، والآن انهارت محطة توليد الكهرباء المحلية، ولا توجد كهرباء في غزة".

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