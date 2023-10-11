الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوالغيط: أرجو أن تتوقف دوامة العنف فورًا وقد تخرج الأمور عن السيطرة

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن الصيغة العربية المطروحة هي السبيل للسلام للجميع والاستقرار للمنطقة.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين: "لقد تبنت الدول العربية عبر السنوات الماضية طريقًا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وأنه الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن للجميع والاستقرار للمنطقة، ولكن للأسف اعتبرت إسرائيل أن الاستيطان مقدم على السلام وأن الاحتفاط بالأرض أهم من صيانة المستقبل للأجيال القادمة".

وتابع: "وأمعنت حكومة إسرائيل في قمع الفلسطينيين واستفزازهم، وأطلق بعض رموزها العنان لخطاب الكراهية والتحريض، وهناك طريق يوفر حياة كل المدنيين، إنه المسار الحقيقي العقلاني الذي يصون السلام".

وأكمل: "أرجو أن تتوقف دوامة العنف فورًا، لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة"، مشددًا على أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل للأزمة.

أحمد أبوالغيط فلسطين الخارجية العرب

مواد متعلقة

أبوالغيط: سكان غزة يتعرضون لمجزرة يجب وقفها فورًا

أبوالغيط: التصعيد فى غزة غير مسبوق ويدفع بالمنطقة كلها لوضع غير معلوم

الشيخ خالد الجندى: دليل اختيار الله لك هو إقبالك على طاعته

الشيخ خالد الجندى: هؤلاء الناس يرضى الله عنهم لهذه الأسباب

الشيخ خالد الجندى: هذه علامات حب الله للعبد

شكرى: تناولنا مع وزير خارجية إيطاليا تخفيف التصعيد فى غزة

حب الدين لـ"الشاهد": بعد النكسة كان شعور المصريين بالانكسار مريرًا

حب الدين لـ"الشاهد": أمريكا حذرت مصر من الهجوم على إسرائيل قبل النكسة

الأكثر قراءة

انتهاء مهلة تقديم طلب توقيع الكشف الطبى على المرشحين للانتخابات الرئاسية

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة تخفيض الأسعار

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

"الداخلية" تضبط محطتين للبث التليفزيونى بدون ترخيص

خلال افتتاح المستشفى السعودى الألمانى.. مدبولى: "حريصون على دعم استثمارات القطاع الخاص"

السجن المشدد 10 سنوات غيابيا لـ3 موظفين اختلسوا أموال الشركة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

مدحت بشاى

أحمد نوار.. ريشة قناص وفدائية مبدع

منى رجب

انتصار المصريين فى حرب العبور فى فيلم إسرائيلى

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة

حماس: الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة هجّرت ربع مليون فلسطينى

رشقات صواريخ المقاومة الفلسطينية تستهدف مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب