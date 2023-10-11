أبوالغيط: أرجو أن تتوقف دوامة العنف فورًا وقد تخرج الأمور عن السيطرة

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أن الصيغة العربية المطروحة هي السبيل للسلام للجميع والاستقرار للمنطقة.

وأضاف خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين: "لقد تبنت الدول العربية عبر السنوات الماضية طريقًا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وأنه الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن للجميع والاستقرار للمنطقة، ولكن للأسف اعتبرت إسرائيل أن الاستيطان مقدم على السلام وأن الاحتفاط بالأرض أهم من صيانة المستقبل للأجيال القادمة".

وتابع: "وأمعنت حكومة إسرائيل في قمع الفلسطينيين واستفزازهم، وأطلق بعض رموزها العنان لخطاب الكراهية والتحريض، وهناك طريق يوفر حياة كل المدنيين، إنه المسار الحقيقي العقلاني الذي يصون السلام".

وأكمل: "أرجو أن تتوقف دوامة العنف فورًا، لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة"، مشددًا على أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل للأزمة.