البيت الأبيض: نعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة فى غزة لإيصال المساعدات

أكد البيت الأبيض، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، نعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال مسئولون أمريكيون إن الحكومة الأمريكية تجري مناقشات مع الدول الشريكة، بما في ذلك مصر وإسرائيل، حول ضمان المرور الآمن للأمريكيين والمدنيين الآخرين خارج غزة.

ومع ذلك، وفقًا لمسئول أمريكي، تريد مصر استخدام ممر إنساني لإرسال الإمدادات الغذائية والطبية إلى غزة، لكنها لا تريد فتح الحدود في الاتجاه الآخر لقبول المدنيين الفارين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في برنامج "سي إن إن هذا الصباح" يوم الأربعاء: "نعتقد أنه من المهم السماح للمواطنين الأمريكيين الموجودين في غزة بالمغادرة، وهي قضية نعمل عليها".

الجهود الدبلوماسية التي نبذلها

وأصاف: نحن نفعل ذلك بهدوء، مثل الكثير من الجهود الدبلوماسية التي نبذلها. وأضاف ميلر: "إنه ليس شيئًا مثمرًا أن نتحدث عنه علنًا، لكننا نفعل ذلك وهو شيء نحاول تحقيقه".

وتتزايد الضغوط لإنشاء ممر إنساني، حيث أعرب الأمريكيون في غزة، الذين تحدثوا مع شبكة سي إن إن، عن خوفهم وإحباطهم إزاء الوضع، حيث يشعرون أنهم محاصرون دون أي طريق آمن للخروج من المنطقة التي تتعرض لقصف مكثف من قبل القوات الإسرائيلية.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أنهم لا يشعرون أن الحكومة الأمريكية كانت قادرة على مساعدتهم. ووردت تقارير تفيد بأن الطريق الوحيد لغزة – عبر مصر – أُغلق يوم الثلاثاء بسبب الغارات، وأن التهديد بتوغل بري إسرائيلي يلوح في الأفق.

يوم الثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الأمر "كان شيئًا نناقشه أيضًا مع نظرائنا في إسرائيل ومع نظرائنا في مصر".

وأضاف: "دون الخوض في تفاصيل الممر الآمن للمدنيين وما إلى ذلك، سأقول إنه أمر تهتم به الحكومة الأمريكية في دعم كيفية قيامنا بذلك عمليًا".

ولم يقدم سوليفان ولا ميلر أي جدول زمني للوقت الذي يمكن فيه تشغيل هذا الممر الآمن.

وتحدث سوليفان خلال الأيام القليلة الماضية مع عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، ويتوقع المسئولون أن يتحدث الرئيس جو بايدن في وقت ما مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال ميلر يوم الأربعاء: "إن حماية سلامة وأمن الأمريكيين في الخارج هي أولويتنا القصوى". "سأقول أيضًا، كما قال الرئيس بالأمس، لا نريد أن نرى وفيات بين المدنيين في أي مكان. نريد أن نرى المدنيين محميين. نريد أن نرى المدنيين غير مستهدفين. نتوقع من إسرائيل أن تلتزم بقوانين الحرب".