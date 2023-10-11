على خط النار.. «القاهرة الإخبارية» تتصدر المشهد الإعلامى: تغطية مهنية وشجاعة للعدوان على غزة

نجحت قناة «القاهرة الإخبارية» إحدى أضخم القنوات الإخبارية الإقليمية، حاليًا، فى تصدر الساحة الإعلامية فى مصر والوطن العربى بعد نحو عام منذ إطلاقها، من خلال تقديم تغطيات مهنية وشجاعة لكثير من البقاع المشتعلة فى الوطن العربى والعالم.

وخلال الأيام الماضية، نجحت القناة فى نقل عدد كبير من التغطيات من داخل غزة والأراضى المحتلة، وضعت المشاهد العربى فى قلب الحدث، وفضحت الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل.

ونقلت القناة، خلال الأيام الماضية، الكثير من المعلومات المهمة من المصادر المصرية والعربية والدولية رفيعة المستوى، ما جعلها مصدرًا مهمًا للمعلومات، حيث نقلت عنها الكثير من القنوات الإقليمية والعالمية من تلك التصريحات، ما وضعها على رأس الخريطة الإعلامية.

وتعد شبكة المراسلين من أبرز نقاط القوة، التى أسهمت فى إبراز اسم «القاهرة الإخبارية» ووضعها على قمة القنوات الإعلامية، من خلال ثقافتهم ووعيهم واجتهادهم ومثابرتهم، وحرصهم الشديد على النقل الفورى للأحداث.

دانا أبوشميسة: كشفت زيف الدعاية عن صلابة «القبة الحديدية»

دانا أبوشميسة، مراسلة القناة فى القدس المحتلة، قدمت على مدار الأيام الماضية عددًا من التغطيات المهمة فى ظروف هى الأصعب، بعد التضييقات الهائلة التى يقف وراءها جيش الاحتلال الإسرائيلى على وسائل الإعلام، وكشفت عن زيف الدعاية الإسرائيلية التى تبالغ فى قدرات منظومة الدفاع الجوى المعروفة باسم «القبة الحديدية»، وأثبتت فشلها فى التصدى لصواريخ المقاومة الفلسطينية.

بشير جبر: صور الضحايا فى المستشفى العام ستصل للعالم

بشير جبر، مراسل القناة فى غزة، ضمن كتيبة مراسلى «القاهرة الإخبارية» الشجعان، استطاع رصد الكثير من تفاصيل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والغارات المستمرة بشكل وحشى. وظهر فى عدد من التغطيات من قلب مدينة غزة، ومن أمام البؤر الملتهبة، ومن أمام المستشفى العام الذى يستقبل الضحايا والمصابين، ونقل الكثير من المعلومات، ولم يهب الغارات الإسرائيلية بالطيران الحربى، الذى يقصف غزة على مدار الساعة.

هويدا مصطفى: نقلت صورة حية لما يحدث على الأرض

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، خبيرة الإعلام: «نرفع القبعة لقناة القاهرة الإخبارية وللقائمين عليها، نظرًا للمهنية والشفافية التى التزم بها مراسلو القناة فى نقل الأحداث الراهنة». وأضافت «هويدا»: «قناة القاهرة الإخبارية نجحت فيما فشل فيه الآخرون، ونقلت صورة حية لما يحدث على أرض الواقع، وهو ما يحسب لكتيبة المقاتلين من مراسلى القناة الذين أصروا على نقل المشهد كاملًا».

وتابعت أن قناة القاهرة الإخبارية أصبحت فى مصاف قنوات الأخبار العالمية، وتناقلت عنها القنوات والصحف داخل وخارج مصر التغطيات الخاصة بالحدث.

منى عوكل: الرسالة أولوية والطائرات المجنونة لا تخيفها

منى عوكل، مراسلة القناة فى غزة، أصبحت واحدة من أشهر المراسلين فى المنطقة خلال الفترة الماضية، من خلال مجموعة من التغطيات القوية والمهمة والصعبة التى قدمتها، والمواقف التى تعرضت لها خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة.

وظهرت قوية شجاعة فى تقديم رسالتها الإعلامية، ولم تهب طائرات الاحتلال الإسرائيلى.

صفوت العالم: منافس قوى للعديد من القنوات المماثلة التى لها تاريخ فى التغطيات

أشار الخبير الإعلامى صفوت العالم، إلى أن قناة القاهرة الإخبارية استطاعت بكوادرها الإعلامية المختلفة، أن تكون بحجم الحدث، ونجحت منذ اندلاع أحداث غزة، فى تقديم تغطية شاملة حية وحصرية.

وأضاف «العالم» أن قناة القاهرة الإخبارية أصبحت كيانًا مهمًا للغاية ومنبرًا إعلاميًا مستنيرًا، خصوصًا أنها تهتم بالشأنين الداخلى والخارجى، وأعرب عن فخره بالتناول الشديد المهنية الأحداث الراهنة، وسعى المراسلين لتقديم تغطية حية رغم المخاطر الكبيرة، مؤكدًا أن قناة القاهرة الإخبارية ولدت كبيرة، وأصبحت منافسًا قويًا للعديد من القنوات الإخبارية التى لها تاريخ كبير وقديم وباع فى التغطيات.

ولاء السلامين: قراءة لما وراء خطابات نتنياهو تفضح إسرائيل

ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، تجيد قراءة الأفكار والحقائق المخفية لخطابات القادة والمسئولين الإسرائيليين، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وحرصت خلال تحليلها وتغطيتها على نقل صور دقيقة لمشاعر وأفكار الداخل الإسرائيلى، وحالة الذعر الهائلة التى يعيشها المواطنون، الذين فقدوا ثقتهم فى القدرات العسكرية والاستخباراتية لإسرائيل.

أحمد سنجاب: متابعة لحظية للوضع على الحدود اللبنانية

استطاع أحمد سنجاب، مراسل القناة فى لبنان، نقل تغطية حية ولحظية بشكل مختلف للمجازر والجرائم الإسرائيلية، التى يرتكبها الاحتلال على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية. وتمكن من رصد الكثير من التفاصيل بدقة. واستطاع «سنجاب» أن يحقق نجاحًا كبيرًا فى الأراضى اللبنانية، حيث عمل مديرًا لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط هناك، ومع انطلاق «القاهرة الإخبارية» قبل عام، جرى تعيينها مراسلًا للقناة من بيروت.

أحمد فايق: لم تخلع رداء القومية العربية

أعرب الإعلامى أحمد فايق، عن فخره بتغطية قناة القاهرة الإخبارية لما يحدث فى غزة، والتصعيد الخطير الجارى بين إسرائيل وفلسطين. وكتب «فايق»، منشورًا على «فيسبوك»: «القاهرة الإخبارية تقدم تغطية مهنية عظيمة لما تحدث فى غزة، مراسلون فى كل مكان، فخور بأن لدينا منصة إخبارية عربية لم تخلع رداء القومية العربية، وغير منحازة للعدو الصهيونى مثل منصات إخبارية أخرى تدعى العروبية، برافو قطاع أخبار المتحدة، الإجابة دائمًا وأبدًا مصر».

أحمد الطاهرى: شكرًا لكل الداعمين.. وسنظل عند حسن الظن المهنى والوطنى

أعرب الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن فخره وسعادته لاقتراب قناة «القاهرة» الإخبارية من إكمال عامها الأول فى سماء الفضائيات. وقال «الطاهرى»، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «نهاية أكتوبر تكمل القاهرة الإخبارية عامها الأول.. حينها كان الإعلان أننا ننطلق بـ٤٠٪ من قدرات القناة، والمستهدف أن نصل إلى ٦٠ أو ٧٠٪ عند إتمام عام، وقد كان.. أسأل الله أن يتحقق الحلم الأكبر خلال عام ٢٠٢٤، ويكتمل البناء محققًا العلامة الكاملة».

وتابع: «المدهش هو الكادر البشرى المصرى.. مكون رئيسى فى تركيبة هذا الإصدار من حديثى التخرج أصبحوا فى غمضة عين أسطوات أصحاب رؤية وجلد وصبر وقدرة على التعامل بفكر وأفكار مختلفة انصهرت مع مجلس استشارى يضم أفاضل من أكابر المهنة.. الحمد لله.. وشكرًا لكل من انتقد حبًا لكى يدفعنا للأفضل.. شكرًا لكل من انتقد حقدًا لكى تظل اليقظة حاضرة على الدوام».

ووجه كل الشكر للداعمين للقناة وكوادرها، قائلًا: «شكرًا لكل من دعمنا، نعدكم بأن نظل عند حسن الظن المهنى والوطنى، وأن نطور ونتعلم ونتميز بدعمكم.. شكرًا أبطال القاهرة الإخبارية.. شرفتوا المتحدة، الكيان الذى نتشرف بالانتماء إليه.. شرفتوا كل الإعلام المصرى.. القاهرة الاخبارية».

محمد العدل:تغطية محترمة نفتخر بها

عبر المنتج محمد العدل عن فخره بمجهود مراسلى قناة القاهرة الإخبارية، فى تغطية أخبار غزة، وكتب منشورًا له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «تغطية القاهرة الإخبارية تُحترم».