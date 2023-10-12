مستشار الرئيس الفلسطينى: إنهاء الاحتلال هو الوصفة الوحيدة لتحقيق السلام والاستقرار

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا بكل مشاعرنا نعتز بعمقنا العربي والإسلامي ونعتز بشعوبنا العربية ودولنا العربية، نعتز بهذا الموقف المتجدد دائمًا المتضامن مع فلسطين.

وأضاف: "إن فلسطين تسكن قلب كل عربي وكل مسلم، وكل حر في العالم، نحن نحييكم من قلب المعاناة ومن قلب الألم، نقول لكم نحن نقدّر كل صوت عربي، وكل صوت مسلم وكل صوت حر في العالم يقف مع فلسطين في هذه المحنة ويقف مع حقوق الشعب الفلسطيني، يناصر الشعب الفلسطيني في هذه المحنة التي يواجهها وفي حرب الإبادة التي يتعرض لها من الإحتلال الإسرائيلي".

وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة ON، أن الدرس الأكبر وربما الدرس الأبرز الذي لا يريدون ربما أن يتعلموه، هو أن القوة العسكرية الغاشمة، قوة الاحتلال لا يمكنها وحدها أن تحقق أمنًا أو سلامًا أو استقرارًا للمستعمر وللمحتل.

العدل هو الذي يحقق الأمن والسلام

وأشار إلى أن الذي يمكن أن يحقق الأمن والسلام والاستقرار هو فقط العدل، والاعتراف بحقوق المقهورين، الاعتراف بحقوق الشعوب، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال هو الوصفة الوحيدة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار.